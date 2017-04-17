Турция остается важным партнером ЕС и союзником в НАТО, подчеркнули в Праге

ПРАГА, 17 апр — РИА Новости, Александр Куранов. Турция остается важным партнером для Евросоюза и союзником в НАТО и после воскресного референдума, написал в понедельник в сети Twitter глава чешского МИД Лубомир Заоралек, комментируя итоги голосования в этой стране.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Турция после вчерашнего референдума находится на пороге существенных политических перемен. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием (в этой стране). При этом Турция остается важным партнером для Чехии и Евросоюза и союзником в НАТО", — написал Заоралек.

Ранее в понедельник источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщил РИА Новости, что в альянсе не комментируют итоги конституционного референдума в Турции и считают его внутренним делом турецкого народа.

Турция является ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Турецкая авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и НАТО в регионе. По информации открытых источников, на ней хранится ядерное оружие. В Инджирлик базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующих в воздушной операции против террористической организации "Исламское государство" *. Турция на фоне обострения отношений с США и Евросоюзом заявляла, что может отказать американским военным в доступе к авиабазе, если Вашингтон будет сотрудничать с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG) и "Демократическим союзом" (PYD) в рамках операции против боевиков ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.