В Риге заявили, что российские корабли приблизились к границам Латвии

РИГА, 17 апр — РИА Новости. Латвийские военные вновь утверждают, что российские военные корабли и подводные лодки приблизились к исключительной экономической зоне Латвии, сообщается в понедельник на официальной странице Национальных вооруженных сил (НВС) страны в Twitter.
"Российская подводная лодка класса "Кило" идентифицирована в трех морских милях от территориальных вод Латвии", — приводит сообщение ведомства агентство Sputnik Латвия.
LV ekskl. ekonom. zonā 5,5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 16.04.identificēja divas Krievijas BS Kilo klases zemūdenes.— NBS (@Latvijas_armija) 17 апреля 2017 г.
По данным вооруженных сил, лодка якобы находилась в исключительной экономической зоне Латвии. Накануне НВС Латвии заявили о присутствии российской подлодки на расстоянии в 11 морских миль от национальных территориальных вод.
Комментарием Минобороны РФ РИА Новости пока не располагает.
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