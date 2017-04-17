В Риге заявили, что российские корабли приблизились к границам Латвии

РИГА, 17 апр — РИА Новости. Латвийские военные вновь утверждают, что российские военные корабли и подводные лодки приблизились к исключительной экономической зоне Латвии, сообщается в понедельник на официальной странице Национальных вооруженных сил (НВС) страны в Twitter.

"Российская подводная лодка класса "Кило" идентифицирована в трех морских милях от территориальных вод Латвии", — приводит сообщение ведомства агентство Sputnik Латвия.

LV ekskl. ekonom. zonā 5,5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 16.04.identificēja divas Krievijas BS Kilo klases zemūdenes. — NBS (@Latvijas_armija) 17 апреля 2017 г.

​

​По данным вооруженных сил, лодка якобы находилась в исключительной экономической зоне Латвии. Накануне НВС Латвии заявили о присутствии российской подлодки на расстоянии в 11 морских миль от национальных территориальных вод.

В марте НВС заявляли, что российские подводные лодки класса Kilo и Finik были зафиксированы в десяти милях от границы Латвии. В 22 милях от границы был замечен военный корабль класса Parchim, а в 20 милях от границы — военный корабль SS-750 класса Kashtan.

Комментарием Минобороны РФ РИА Новости пока не располагает.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>