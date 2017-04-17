Представители минобороны Южной Кореи, Японии и США обсудят действия КНДР

ТОКИО, 17 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея, США и Япония на уровне высокопоставленных представителей минобороны проведут 19 апреля трехсторонние переговоры по ситуации на Корейском полуострове.

По данным агентства Ренхап , в ходе встречи в Токио будут обсуждаться пути взаимодействия сторон на фоне провокационных действий КНДР.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.