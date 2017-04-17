В России три четверти турок проголосовали против конституционных реформ

АНКАРА, 17 апр — РИА Новости. Почти три четверти граждан Турции, проживающих в РФ, проголосовали на конституционном референдуме против перехода на президентскую систему, сообщает агентство Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным Советом Турции имеет право публиковать предварительные результаты голосования.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов.

Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

В поддержку президентской системы проголосовали 26,02% проживающих в России граждан Турции, против — 73,98%.

Как ранее сообщили РИА Новости в турецком посольстве в Москве, всего в России проголосовали 3224 гражданина Турции, из них 2292 в Москве. Голосование проходило 8-9 апреля на территории посольства в Москве, а также в трех генеральных консульствах на территории РФ — в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Казани.