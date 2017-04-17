В Брюсселе рассказали о последствиях возвращения смертной казни в Турции

БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Восстановление смертной казни в Турции может стать концом переговоров о присоединении страны к Евросоюзу, предупредил в понедельник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.
Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.
"Исходя из результата (воскресного референдума – ред.), я ожидаю, что он (Эрдоган — ред.) останется верен принципам и нормам, установленным Советом Европы, членом которого является Турция. И меня беспокоит, когда после попытки государственного переворота прошлым летом я слышу упоминание о возвращении смертной казни. Как для Бельгии, так и для Европейского союза, это красная линия. Восстановление смертной казни будет означать конец всей европейской перспективы для Турции ", — приводит слова министра электронная версия газеты Soir.
Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.
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В ответ на меры безопасности, принятые турецкими властями после попытки переворота и рассматриваемые Евросоюзом как антидемократические, Брюссель заморозил переговоры о членстве Турции в ЕС. "Восстановление смертной казни не позволит возобновить процесс присоединения (Турции к ЕС — ред.)", — отметил Рейндерс.
Вместе с тем, по его словам, "мы должны иметь возможность продолжения диалога с Турцией, которая остается важным партнером по нескольким досье, включая терроризм, НАТО и миграционное досье".
Одобренный на воскресном референдуме пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.
Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят. Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.
Любопытно, а Эрдоган прислушается к этому совету? Скорее да, чем нет. Он уже получил свое сладкое место под солнцем. И если его поймают на коррупционных делах, тогда уж точно не миновать кары небесной...
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