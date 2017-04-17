Пушков: США не смогут защитить свои базы от ответного удара КНДР

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США, если нанесут превентивный удар по Северной Корее, при всей своей мощи не смогут защитить от ответного удара ни Южную Корею, ни свои военные базы, убеждён сенатор Алексей Пушков.

Непреложный факт корейского кризиса: при всей своей мощи США не способны защитить Сеул и свои базы в Южной Корее от ответного удара КНДР. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 апреля 2017 г.

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На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".