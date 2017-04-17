СМИ: при попытке переплыть из Ливии в Италию за 3 дня погибли 13 мигрантов

РИМ, 17 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Тринадцать человек погибли за три дня при попытке переплыть из северного побережья Африки на итальянский остров Сицилия, сообщает в понедельник итальянская газета La Stampa.

Всплеск активности перевозчиков нелегальных мигрантов связан с установившимися в регионе благоприятными погодными условиями. За несколько дней пасхальных выходных действующие в море спасательные суда, в основном итальянской береговой охраны, оказали помощь порядка 8,5 тысяч человек: две тысячи из них спасли в пятницу, 4,5 тысячи в субботу и еще две – в воскресенье. Спасенных мигрантов доставили в различные итальянские порты, где их судьбу должны решить представители соответствующих структур МВД страны.

Из 13 погибших семеро скончались в воде после опрокидывания их надувной лодки. Причины смерти остальных не уточняются, однако не исключено, что они погибли из-за нечеловеческих условий, в которых осуществляется морской транзит африканцев в страны Европы.

Как сообщило миграционное агентство ЕС Frontex, в марте число прибывающих в ЕС через Апеннинский полуостров достигло 10,8 тысячи человек, что на 20% выше, чем в предыдущем месяце. По данным итальянского МВД на 11 апреля, с начала 2017 года на берег Италии высадились 27 тысяч мигрантов, и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 35%.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

Для решения проблемы нелегальной миграции Италия планомерно наращивает сотрудничество с североафриканскими странами. Так, в конце марта лидеры Италии и Нигера подписали в Риме соглашение о выделении итальянской стороной 50 миллионов евро на обеспечение контроля за границами африканской республики.

В начале февраля Италия подписала меморандум о намерениях в сфере противодействия нелегальной миграции с правительством национального согласия Ливии. Документ предусматривает наращивание сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и контрабандой, усиление границ и предотвращение незаконного их пересечения.