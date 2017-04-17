Премьер Пакистана заверил советника Трампа в готовности сотрудничать

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Наваз Шарифа в понедельник провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером и заверил его в готовности Исламабада к сотрудничеству с Вашингтоном ради мира и безопасности в регионе, сообщает офис пакистанского премьера.

Эта встреча стала первой двусторонней встречей властей Пакистана и США после прихода к власти в Вашингтоне администрации Дональда Трампа. Как отмечается в сообщении канцелярии премьера, в ходе переговоров он проинформировал Макмастера об инициативах своего правительства, "которые привели к заметному улучшению общей ситуации в сфере безопасности, также проложив путь повороту в экономическом развитии страны". Шариф заверил представителя американской администрации, что правительство Пакистана достигло общего консенсуса в вопросе борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"И структурные реформы в экономике заложили основание для умеренной, прогрессивной и демократической Исламской Республики, которая готова к совместной работе с США и миром в целом. Он (Шариф – ред.) заявил, что как давний друг и партнер Пакистан готов налаживать прочное и взаимовыгодное партнерство с США и работать с новой администрацией США, чтобы способствовать миру и безопасности в регионе и за его пределами", — говорится в сообщении.

Шариф также заявил, что Пакистан привержен мирным отношениям с соседними странами – Афганистаном и Индией. Так, он отметил, что Исламабад готов работать с международным сообществом над урегулированием афганского кризиса, а также поддерживать "устойчивый и предметный диалог" с Индией. Кроме того, в заявлении говорится, что Шариф "приветствовал желание президента Трампа помочь Индии и Пакистану урегулировать их расхождения, особенно по Кашмиру".

В свою очередь, Макмастер также заверил Шарифа, что новая администрация США привержена цели укреплять двусторонние отношения и сотрудничать с Пакистаном ради мира и стабильности в Афганистане и в Южной Азии, говорится в заявлении канцелярии Шарифа.

При этом в ходе визита в Афганистан, где Макмастер был накануне, он высказывал достаточно резкую критику в отношении Исламабада в интервью местному телеканалу Tolo News, говоря, что руководство Пакистана должно понять, что "в их интересах преследовать террористические и экстремистские группировки менее избирательно, чем они делали это в прошлом", и "лучшим способом реализовывать свои интересы в Афганистане является дипломатия, а не использование марионеток, прибегающих к насилию".