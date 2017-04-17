МЧС России приступило к разминированию новых территорий в Южной Осетии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пиротехники центра по проведению операций особого риска "Лидер" приступили к разминированию новых территорий в Южной Осетии, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска (ЦСООР) "Лидер" приступили к разминированию территорий республики Южная Осетия, а также поселения Роговское Троицкого административного округа Москвы", — сообщили в министерстве.

В Южную Осетию отряд центра "Лидер" приезжает второй год подряд. За это время было очищено более 50 га земли и обнаружено более 350 взрывоопасных предметов. Группировку в Южной Осетии возглавляет первый заместитель начальника центра "Лидер" Анатолий Саввин. В состав группы, которая пробудет в республике до конца июня, вошли 30 наиболее опытных специалистов — пиротехников, многие из них работали в республике в прошлом году.

Специалисты МЧС России отмечают, что работы по разминированию в республике сопряжены с особой степенью риска, так как почти все боеприпасы прошли канал ствола орудия и относятся ко 2-й степени опасности. "Пиротехники работают вручную, используя традиционные металлодетекторы "Vallon" и "АКА", а в труднодоступных местах с густой растительностью применяется мобильный робототехнический комплекс "MV-4", который управляется дистанционно, что позволяет сделать более безопасной работу пиротехников", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, вторая группа центра "Лидер" займется разминированием территории поселения Роговское Троицкого административного округа в Новой Москве. "За четыре предыдущих года спасатели обследовали около 200 га земли, обнаружив более 1500 взрывоопасных предметов, среди которых — артиллерийские снаряды различных калибров, противотанковые и минометные мины, ручные и противопехотные гранаты, а также артиллерийские взрыватели",- сообщили в министерстве.