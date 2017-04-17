МЧС России приступило к разминированию новых территорий в Южной Осетии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пиротехники центра по проведению операций особого риска "Лидер" приступили к разминированию новых территорий в Южной Осетии, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Южную Осетию отряд центра "Лидер" приезжает второй год подряд. За это время было очищено более 50 га земли и обнаружено более 350 взрывоопасных предметов. Группировку в Южной Осетии возглавляет первый заместитель начальника центра "Лидер" Анатолий Саввин. В состав группы, которая пробудет в республике до конца июня, вошли 30 наиболее опытных специалистов — пиротехников, многие из них работали в республике в прошлом году.
Кроме того, вторая группа центра "Лидер" займется разминированием территории поселения Роговское Троицкого административного округа в Новой Москве. "За четыре предыдущих года спасатели обследовали около 200 га земли, обнаружив более 1500 взрывоопасных предметов, среди которых — артиллерийские снаряды различных калибров, противотанковые и минометные мины, ручные и противопехотные гранаты, а также артиллерийские взрыватели",- сообщили в министерстве.