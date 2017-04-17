Слуцкий: итоги референдума в Турции не повлияют на ее отношения с Россией

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Итоги референдума в Турции не повлияют на перспективу развития партнерских отношений этой страны и России в экономической и политической плоскостях, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Отношения с Турцией непростые, но, однозначно, партнерские и в экономической, и политической плоскостях. Нет никаких оснований сомневаться в их перспективах в результате проведенного референдума. Уверен, мы сохраним конструктив также в диалоге на астанинской площадке по сирийскому урегулированию", — заявил Слуцкий журналистам.

Парламентарий добавил, что РФ уважает право турецкого народа на определение конституционного строя своей страны, так как это внутреннее дело самой Турции.

"Конечно, результаты референдума в пользу президентской формы правления с лишь небольшим перевесом демонстрируют, что называется, большую палитру мнений в турецком обществе. И здесь поддержка турецкой оппозиции в ряде европейских столиц, говорит о том, что на Западе обеспокоены усилением позиций президента страны", — отметил Слуцкий.