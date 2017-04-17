Кремль призывает избегать провокаций на Корейском полуострове

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Кремль выступает за продолжение скоординированных международных усилий в имеющихся форматах для урегулирования северо-корейской ядерной проблемы, в регионе необходимо избегать провокационных действий, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления временно исполняющего обязанности южнокорейского президента, премьер-министра страны Хван Гё Ана о намерении республики и США решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций".
В минувшие выходные в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в стадии разработки.
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