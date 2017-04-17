На Украине заявили о задержании россиянки, разыскиваемой Интерполом

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" в Киеве россиянку, которая находится в международном розыске по подозрению в причастности к терроризму, сообщила Госпогранслужба Украины.

"Сегодня в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров рейса "Оман (ОАЭ)-Киев", пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданку России, которая находится в международном розыске", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 30-летняя гражданка РФ разыскивается "в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" Уголовного кодекса РФ.

Как отмечается в сообщении, гражданка РФ прибыла на Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получить статус беженца.

О данном случае проинформированы украинское бюро Интерпола в Киеве и Служба безопасности страны. Задержанную вместе с детьми передали сотрудникам Национальной полиции, добавили в ведомстве.