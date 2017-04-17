На Украине заявили о задержании россиянки, разыскиваемой Интерполом

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" в Киеве россиянку, которая находится в международном розыске по подозрению в причастности к терроризму, сообщила Госпогранслужба Украины.
По данным ведомства, 30-летняя гражданка РФ разыскивается "в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" Уголовного кодекса РФ.
Как отмечается в сообщении, гражданка РФ прибыла на Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получить статус беженца.
О данном случае проинформированы украинское бюро Интерпола в Киеве и Служба безопасности страны. Задержанную вместе с детьми передали сотрудникам Национальной полиции, добавили в ведомстве.