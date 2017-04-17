Олланд: только жители Турции могут определиться с политсистемой страны

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Результаты конституционного референдума в Турции показывают, насколько расколото общество этой страны по вопросы реформ, но только сами жители могут определиться с политической системой страны, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

"Франция приняла к сведению данные, объявленные в связи с референдумом о конституционных реформах, который вчера прошел в Турции. Она обратила внимание на возникшие споры и с большим вниманием продолжит следить за оценкой СЕ и ОБСЕ", — говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в понедельник.

Там отмечается, что жители Турции "и только они одни могут принять решение по своей политической организации".

"Опубликованные результаты показывают, как расколото турецкое общество по вопросу глубоких реформ. Ценности и обязательства, принятые в рамках Совета Европы, должны вести турецкие власти к проведению свободного и искреннего диалога со всеми участниками политической и социальной жизни", — отмечают в Елисейском дворце.

Также в коммюнике говорится, что "организация референдума по смертной казни будет идти в очевидном разрыве с этими ценностями и обязательствами".

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят. Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.