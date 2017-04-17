На Аляске на буровой скважине BP произошла авария

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Авария произошла на буровой скважине BP на Аляске, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на Департамент Аляски по защите окружающей среды (ADEC).

По данным департамента, утечка была обнаружена в пятницу. Остановить утечку нефти рабочим удалось только в воскресенье. Уточняется, что утечка природного газа все еще продолжается.

Как сообщил ADEC, сейчас нет возможности полностью ликвидировать утечку, так как находиться на объекте все еще опасно.

В настоящий момент у департамента нет точных данных о количестве вылившейся нефти и о вреде, который могла нанести утечка окружающей среде. Также нет сообщений о пострадавших в результате инцидента.

Взрыв на нефтяной платформе ВР Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. В результате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылились около 5 миллионов баррелей сырой нефти. Оператором проекта являлась британская BP, его акционерами были также Anadarko (25%) и MOEX Offshore, затонувшая платформа принадлежала компании Transocean, цементные работы на скважине проводила Halliburton.