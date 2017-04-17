Исламабад поздравил Анкару с результатами конституционного референдума

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — РИА Новости. Руководство Пакистана поздравило Турцию с результатами референдума по конституционной реформе, выразив надежду, что он закрепит достигнутые за последние 15 лет успехи и откроет путь дальнейшему прогрессу страны, сообщил МИД Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и президент Мамнун Хусейн направили лидерам Турции телеграммы, чтобы поздравить их с "этим важным решением".

"В своих посланиях они подчеркнули, что голосование в поддержку конституционных поправок в ходе референдума отражает стремление турецкого народа к сильной Турции. Они (Шариф и Хусейн) выразили надежду, что это поможет консолидировать впечатляющие успехи, достигнутые в Турции в последние 15 лет на пути к стабильности и процветанию, и проложить путь к продолжающемуся и ускоряющемуся прогрессу турецкого народа в будущем", — говорится в пресс-релизе МИД.

Исламабад также заверил Анкару в "решительном настрое народа Пакистана и далее укреплять историческую дружбу между двумя странами и народами посредством взаимовыгодного сотрудничества и обменов".

Конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской, который прошел в Турции в воскресенье, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.