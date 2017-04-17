На Украине заявили о задержании россиянина, разыскиваемого Интерполом

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Украинские пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина РФ, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" задержали гражданина Российской Федерации… 40-летний гражданин России находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ — мошенничество", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, россиянин прилетел авиарейсом "Стамбул-Киев", правоохранительные органы России разыскивали его с 2016 года.