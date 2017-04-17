Вице-премьер Турции рассказал о планах Эрдогана по парламентским выборам

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не планирует распускать парламент и проводить досрочные выборы после проведения в стране конституционного референдума, заявил турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек.

Последние парламентские выборы в Турции состоялись в июне 2015 года. Следующие выборы запланированы на ноябрь 2019 года.

"Вчера президент дал ясно понять, что выборы пройдут в ноябре 2019 года", — заявил Шимшек агентству Рейтер.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.