В аэропорту Пхеньяна задерживают рейсы на девять часов

ПХЕНЬЯН, 17 апр — РИА Новости. Внутренний рейс из корейского города Ыйджу в Пхеньян задержан, как и международные рейсы. Самолет из Пхеньяна должен быть вылететь в корейский город Ыйджу в 9 утра по местному времени и вернуться обратно в 12.30, но оба рейса были задержаны, причина не сообщается.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что три международных рейса из Пхеньяна в Пекин, Шиньяна и Владивостока — были задержаны уже более чем на восемь часов в столичном аэропорту. Все рейсы и внутренние, и международные принадлежат компании Air Koryo.

Таким образом, за девять часов, что корреспондент РИА Новости находится в аэропорту Пхеньяна, ни один рейс не вылетел и не прилетел в столицу КНДР.

Обстановка в обоих терминалах авиагавани спокойная. Пассажиры, хотя и не понимают, когда смогут отправиться в места назначения, без паники реагируют на задержки. Некоторые играют в карты, кто-то спит. При этом пассажирам, ожидающим вылета и информации о причинах длительной задержки, выдали еду.

Ранее сообщалось, что рейс из Пхеньяна во Владивосток, на котором должны лететь журналисты, приглашенные на парад в КНДР, задержан до 18.00 местного времени (19.30 влд, 12.30 мск) по решению руководства авиакомпании Air Koryo (государственная национальная авиакомпания КНДР).

В прошлую пятницу Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что Air China, являющаяся единственной зарубежной компанией, совершающей рейсы в КНДР, с 17 апреля приостанавливает авиасообщение с Пхеньяном. Позднее агентству China News Service сообщили в авиакомпании, что компания "вовсе не приостанавливает рейсы из Пекина в Пхеньян, а лишь временно отменила часть рейсов из-за спроса на билеты".