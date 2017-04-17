Гарри Поттер и Аладдин призвали Париж "не голосовать за Ле Пен"

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Во Франции в преддверии первого тура президентских выборов расклеили новые пародийные плакаты — на них герои популярных мультфильмов и кинолент призывают не голосовать за кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Как передает корреспондент РИА Новости, постеры с изображением мальчика-волшебника Гарри Поттера, джедая — магистра Йоды из киносаги "Звездные войны", Аладдина и маленького галла Астерикса появились утром в понедельник в XVII округе Парижа.
"На бюллетенях не называйте ее имени", — заклинает Гарри Поттер, указывая волшебной палочкой на прохожих. Его призыв — аллюзия на имя главного злодея из фильмов о волшебном мальчике — Лорда Волан-де-Морта, "Того-Кого-Нельзя-Называть".
"На темную сторону силы не перейдете вы", — вторит ему магистр Йода.
Сидящий рядом с красавицей Жасмин Аладдин вздыхает: "голубая мечта" превратилась в "темно-синий кошмар". Синий — цвет команды Ле Пен, а ее имя в сочетании с этим цветом — bleu Marine — переводится как "темно-синий".
Выборы президента пройдут во Франции в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.
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