Гарри Поттер и Аладдин призвали Париж "не голосовать за Ле Пен"

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Во Франции в преддверии первого тура президентских выборов расклеили новые пародийные плакаты — на них герои популярных мультфильмов и кинолент призывают не голосовать за кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Как передает корреспондент РИА Новости, постеры с изображением мальчика-волшебника Гарри Поттера, джедая — магистра Йоды из киносаги "Звездные войны", Аладдина и маленького галла Астерикса появились утром в понедельник в XVII округе Парижа.

"На бюллетенях не называйте ее имени", — заклинает Гарри Поттер, указывая волшебной палочкой на прохожих. Его призыв — аллюзия на имя главного злодея из фильмов о волшебном мальчике — Лорда Волан-де-Морта, "Того-Кого-Нельзя-Называть".

Астерикс с другого плаката возмущается колоссальной стоимостью рыбы после того, как Франция, согласно предложению Ле Пен, покинет Еврозону. "Что? И ради этого мы вышли из зоны евро?" — восклицает он.

"На темную сторону силы не перейдете вы", — вторит ему магистр Йода.

Сидящий рядом с красавицей Жасмин Аладдин вздыхает: "голубая мечта" превратилась в "темно-синий кошмар". Синий — цвет команды Ле Пен, а ее имя в сочетании с этим цветом — bleu Marine — переводится как "темно-синий".

На прошлой неделе в других районах города уже появлялись плакаты с героями мультиков, содержащие обидные шутки про кандидатов в президенты. Тогда Золушка уверяла, что "платьице и туфельки ей подарил друг", а деревянный мальчик Пиноккио рассказывал, что "сверчок Джимини никогда не был парламентским помощником". Оба эти плаката стали ответом на серию скандалов вокруг другого кандидата — экс-премьера страны Франсуа Фийона. Среди других мультяшных героев, "занимающихся" предвыборной агитацией, были также утка-скряга Скрудж Макдак, удав Каа и герой мультсериала South Park Эрик Картман.

Выборы президента пройдут во Франции в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

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