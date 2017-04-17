Макрон обеспокоен результатами референдума в Турции

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон беспокоится, что референдум в Турции приведет к абсолютной власти президента Тайипа Эрдогана.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

"Нельзя, чтобы турецкий референдум привел к безраздельной власти. Когда я буду избран президентом, я протяну руку всем демократам", — заявил Макрон в своем микроблоге Twitter.

Le référendum d’hier marque une dérive autoritaire de la Turquie. #BourdinDirect — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 апреля 2017 г.

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