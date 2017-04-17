В Пхеньяне задержали рейс во Владивосток с журналистами на борту

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Рейс из Пхеньяна во Владивосток, на котором должны лететь журналисты, приглашенные на парад в КНДР, задержан до 18.00 местного времени (19.30 влд, 12.30 мск) по решению руководства авиакомпании Air Koryo (государственная национальная авиакомпания КНДР).

В Субботу в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки. Два рейса в Китай и один рейс в Россию уже задержаны более чем на шесть часов. С чем связаны задержки всех трех рейсов, сотрудники аэропорта Пхеньяна не объясняют.

Как сообщил РИА Новости диспетчер Международного аэропорта Владивосток, задержка связана с решением руководства авиакомпании Air Koryo.

"Ориентировочно, вылет из Пхеньяна назначен на 18.00 местного времени, прибытие самолета во Владивосток в 20.30 местного времени (13.30 мск)", — сообщил собеседник.

В пятницу, 14 апреля, вылет авиарейса Владивосток-Пхеньян был задержан почти на восемь часов по решению авиакомпании Air Koryo. Как сообщил РИА Новости представитель местной турфирмы "АльфаОмега", которая продает туры в Северную Корею, борт поздно прилетел в Приморье, поэтому рейс отложили. По словам собеседника агентства, "так иногда бывает у авиакомпаний, но у АК Air Koryo такое впервые".