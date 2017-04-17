Военные учения в Азербайджане не связаны с Карабахом, считает эксперт

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (313)

БАКУ, 17 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Учения вооруженных сил Азербайджана не связаны с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе, считает военный эксперт, подполковник в отставке Узеир Джафаров.

Широкомасштабные военные учения вооруженных сил Азербайджана начались в воскресенье. Согласно данным Минобороны, в них будут задействованы до 30 тысяч военных, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

"Учения ВС Азербайджана не привязаны к каким-то конкретным событиям и ситуации на карабахском фронте. Это плановые учения, поскольку обновляется личный состав (увольняются в запас одни, на их место прибывают новые солдаты), модернизируются вооружения и техника", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, особенностью учений является "использование новейших средств радиоэлектронной разведки". "Другая отличительная черта — проведение учений в сложных рельефных условиях труднопроходимых местах. Маневры пройдут с географической и военной точек зрения в условиях, приближенных к боевым", — отметил Джафаров.

Как ранее заявили РИА Новости в Минобороны Азербайджана, в ходе учений будут отрабатываться различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в условиях сложного рельефа.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>