Военные учения в Азербайджане не связаны с Карабахом, считает эксперт

БАКУ, 17 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Учения вооруженных сил Азербайджана не связаны с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе, считает военный эксперт, подполковник в отставке Узеир Джафаров.
"Учения ВС Азербайджана не привязаны к каким-то конкретным событиям и ситуации на карабахском фронте. Это плановые учения, поскольку обновляется личный состав (увольняются в запас одни, на их место прибывают новые солдаты), модернизируются вооружения и техника", — сказал эксперт РИА Новости.
Как ранее заявили РИА Новости в Минобороны Азербайджана, в ходе учений будут отрабатываться различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в условиях сложного рельефа.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>