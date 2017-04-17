Истребители НАТО продолжат тренировочные полеты над Эстонией

ТАЛЛИН, 17 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Истребители военно-воздушных сил Германии Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и базируются на авиабазе Эмари под Таллином, в течение рабочей недели совершат ежедневные тренировочные полеты на низких высотах над территорией Эстонии, сообщил в понедельник главный штаб Сил обороны страны.
Подобные полеты регулярно проводятся истребителями стран НАТО, выполняющими миссию по охране воздушного пространства стран Балтии. Пилоты ВВС Германии на четырех истребителях Eurofighter Typhoon приступили к ней 31 августа 2016 года, сменив контингент ВВС Великобритании с четырьмя истребителями такого же типа. В последнее время тренировочные полеты над Эстонией проводятся еженедельно.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая в начале марта посетила с рабочим визитом Эстонию, заявила, выступая на авиабазе Эмари, что немецкие летчики и в дальнейшем продолжат выполнение миссии по охране воздушного пространства над Эстонией.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.