В Карибском море произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Карибском море недалеко от побережья острова Барбуда, сообщает в понедельник Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 05.23 по времени UTC (08.23 мск). Эпицентр располагался в 74 километрах к юго-востоку от города Кодрингтон. Очаг землетрясения залегал на глубине 21,1 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.