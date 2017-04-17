Депутат ГД: новая форма правления может сделать Анкару более агрессивной

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Амбиции президента Турции Тайипа Эрдогана в связи с переходом на президентскую форму правления с парламентской, могут сделать турецкую политику менее предсказуемой и более агрессивной; но потенциал для развития двусторонних отношений с Россией существует и его необходимо использовать, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

"Я естественно не отношусь к числу тех, кто считает, что это позитивные перемены для турецкой мировой истории. Учитывая особенности политического курса Эрдогана, его возможность длительное время пребывать на посту президента, его амбиции могут сделать турецкую политику менее предсказуемой и более агрессивной", — сказал Новиков РИА Новости, добавив, что задуматься о перспективах в данном случае есть повод, как России, так и, например, Европейскому союзу.

Вместе с тем парламентарий отметил, что потенциал и возможности для того, чтобы отношения России и Турции развивались и сохранились, тоже существуют. "И возможности в этом направлении нужно использовать. Не исключено, что это будет на определенных этапах непросто", — отметил Новиков.

Говоря о том, чем может обернуться переход на президентскую форму правления для самих турков, депутат сказал, что "когда президент получает полномочия, позволяющие ему в меньшей степени зависеть от общественного мнения – это означает, что в самых разных вопросах – от уровня жизни населения до политических свобод – количество проблем для граждан может возрастать".