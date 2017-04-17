Южнокорейская полиция открыла штаб по безопасности предвыборной компании

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Полиция Южной Кореи открыла штаб по безопасности начатой в понедельник предвыборной компании в преддверии намеченных на 9 мая досрочных президентских выборов, сообщило агентство Рёнхап.

По его данным, центр будет работать круглосуточно, как и вспомогательные подразделения полицейских участков по всей стране.

"Мы в полной мере будем защищать ключевых фигур, включая кандидатов в президенты, поддерживать безопасность на избирательных участках и в местах подсчета голосов", — приводит агентство слова главы южнокорейской полиции Ли Чхоль Сона.

Досрочные выборы проводятся в Южной Корее в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, подозреваемой в причастности к крупнейшему коррупционному скандалу.

Конституционный суд отправил в отставку Пак Кын Хе 10 марта, после чего были назначены выборы. Экс-президент и другие подозреваемые в причастности к скандалу находятся под арестом.