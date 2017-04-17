Абэ призвал к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг КНДР

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал в понедельник к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг ракетных испытаний КНДР, передало агентство Киодо.

"Хотя она выставляет напоказ военную мощь, важно защитить мир через дипломатические усилия", — приводит агентство слова Абэ из его выступления в одной из парламентских комиссий.

Напряженность между КНДР и США обострилась в преддверии досрочных выборов президента Южной Кореи, которые намечены на 9 мая и, как считают наблюдатели, могут повлиять на международные усилия по сдерживанию ядерных и ракетных программ Пхеньяна.

Как сообщалось ранее, Южная Корея и ее союзники зафиксировали накануне неудачный пуск предположительно баллистической ракеты в КНДР. В попытках сдержать ракетную и ядерную программы Пхеньяна президент США Дональд Трамп заявил недавно о возможности любых вариантов решения северокорейской проблемы.

Как сообщило в понедельник информационное агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник в Южной Корее, на следующей неделе к корейским берегам подойдет ударная группа американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".