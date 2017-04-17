Экс-посол США в Южной Корее: Трамп "старается переКНДРить северокорейцев"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший посол США в Южной Корее Крис Хилл заявил, что президент Дональд Трамп "старается переКНДРить северокорейцев" в вопросах применения силы.

"Он (Трамп — ред.) старается старается переКНДРить северокорейцев (to out-North Korean the North Koreans), давайте посмотрим, удастся ли ему это. Конечно, это вызывает беспокойство у людей, когда они не знают, что он действительно имеет в виду при этом", — заявил Хилл в интервью телеканалу ABC

По его словам, "великие державы не могут блефовать на самом деле", поэтому "если (Трамп — ред.) говорит в таком тоне, он должен быть готов подкрепить эти слова действиями".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".

В японских и южнокорейских СМИ в эти дни усиленно развивается тема возможности удара Соединенных Штатов по КНДР. Со своей стороны генштаб Корейской народной армии пригрозил, что в случае провокации Пхеньян нанесет "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам.