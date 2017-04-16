Жизни раненых в результате стрельбы в Огайо ничего не угрожает

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полиция штата Огайо сообщила, что ранения, полученные в результате стрельбы в ночном клубе, не представляют угрозы для жизни пострадавших.

"Ни одно из ранений не представляет угрозы для жизни", — говорится в сообщении полиции в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо. Около 03.20 (10.20 мск) в клубе J&R Party Hall завязалась потасовка, неизвестные открыли огонь внутри здания

По данным полиции, среди пострадавших пять женщин и четыре мужчины.

Как сообщается, на данный момент отсутствует информация о подозреваемых. Полиция города ведет расследование по факту стрельбы.