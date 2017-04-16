Матвиенко в Саудовской Аравии обсудила военно-техническое сотрудничество

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Саудовскую Аравию обсудила вопрос военно-технического сотрудничества двух стран.

"Естественно, обсуждали и вопрос военно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере энергетики, атомной энергетики, сельского хозяйства. То есть те перспективные сферы, в которых мы можем нарастить объемы взаимного товарооборота, придать динамику нашим отношениям. Они позитивно оценивают сотрудничество Российского фонда прямых инвестиций и Инвестиционного фонда Саудовской Аравии", — рассказала Матвиенко подробности своих встреч с руководством страны.

По ее словам, король Саудовской Аравии Салман Бен Абдельазиз Аль Сауд обратил внимание на необходимость подключения бизнеса к взаимному сотрудничеству, в частности, крупные компании.

Она подтвердила, что в ходе своего визита планирует провести соответствующую встречу с представителями деловых кругов королевства.