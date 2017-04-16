В Совфеде считают символичным обращение Кабула за помощью к Москве

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич считает символичным, что Афганистан обратился за помощью к России после испытания США в этой стране своей сверхмощной бомбы.

Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане.

"Символично, что Афганистан обратился за помощью к России после испытания США в этой стране своей сверхмощной бомбы. Столь серьезные испытания вооружения иностранного государства не могут не беспокоить Кабул", — сказал Клинцевич РИА Новости. Сенатор возглавляет Российский союз ветеранов Афганистана.

По мнению политика, Россия пойдет навстречу Афганистану, тем более что нас с этой страной связывают давние дружественные связи. "Обращение Афганистана свидетельствует и о том, что принципы организации и деятельности армии и полиции в России можно считать модельными. У нас есть чему поучиться", — подчеркнул он.

К тому же, по его словам, в Афганистане знают, что "никакими политическими условиями сопровождать оказание своей помощи Россия не будет".

Ранее в воскресенье в МИД Афганистана заявили, что Кабул обратился за помощью к Москве по вопросам подготовки кадров для афганской армии и полиции. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов в комментарии РИА Новости, в свою очередь, отметил, что Россия может ответить на эту просьбу и помочь Афганистану. По его словам, такая форма взаимодействия между двумя странами "вполне может присутствовать, поскольку в конечном итоге речь идет о противодействию терроризму, экстремизму", но "решение за президентом страны и министром обороны".