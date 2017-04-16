Эр-Рияд согласен с Москвой, что у проблемы Йемена нет военного решения

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия согласна с позицией России по решению кризиса в Йемене, МИД королевства подтвердило, что военного решения проблемы не существует, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с визитом в Саудовской Аравии.

"Мы обсуждали, конечно же, ситуацию и в Йемене. Я обратила внимание на то, что сегодня в Йемене реально гуманитарная катастрофа, более 18 миллионов жителей остались просто без еды, без необходимой помощи, и необходимо оказывать гуманитарные усилия этой стране", — заявила Матвиенко.

"И министр сказал, мы понимаем, что военного решения йеменской проблемы тоже не существует. Но, к сожалению, как он выразился, те примеры предлагаемого перемирия, прекращения огня, боевых действий, к сожалению, не получились", — рассказала подробности переговоров Матвиенко.

По ее словам, представители Саудовской Аравии выразили уверенность, что в будущем удастся перевести обсуждение кризиса в политико-дипломатическое русло.