Жители деревни во Вьетнаме взяли в заложники 12 полицейских

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители вьетнамской деревни рядом со столицей страны, городом Ханой, удерживают в заложниках около 12 полицейских из-за земельного спора с местными властями, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного активиста и государственные СМИ.

Инцидент произошел в субботу в уезде Мидык после столкновения представителей властей и местных жителей, заявивших о незаконном захвате их земли военной телекоммуникационной компанией для продажи.

Как передает государственное агентство Vietnam News Agency, "некоторые жители препятствовали полиции и незаконно взяли в заложники полицейских Ханоя". По данным агентства, четверо жителей были взяты под стражу полицией.

Как сообщил агентству Франс Пресс активист Ла Вьет Дунг, посетивший место происшествия, полиция окружила деревню. "Местные жители не собираются отпускать заложников, если только не вмешается центральное правительство", — добавил он.