Трамп предложил проверить, кто платит организаторам протестов

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил недоумение, что его оппоненты вновь используют тему раскрытия его налоговой декларации в качестве повода для протестов и предложил проверить налоговую отчетность организаторов вчерашних акций протестов.

"Я сделал невозможное для республиканца — легко выиграл электоральный колледж (получил большинство голосов штатов в предвыборной гонке). Почему же тема налоговой декларации вновь поднята?", — написал Трамп в своем Twitter.

"Кто-то должен посмотреть, кто платит маленьким организациям, которые это устроили вчера", — добавил он.

Тысячи протестующих вышли в минувшую субботу на улицы Нью-Йорка и других городов, требуя от президента США публикации его налоговой отчетности.