Экс-глава МИД Британии: ракетный пуск КНДР мог провалиться из-за США

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Попытка Северной Кореи испытать ракету среднего радиуса действия могла оказаться неудачной не только из-за технического сбоя, но и из-за вмешательства США, сообщает Би-би-си со ссылкой на экс-министра иностранных дел Великобритании Малкольма Рифкинда.

Возможно, запуск провалился, потому что "США, используя кибератаки, уже не раз успешно срывали подобные испытания", отмечает Рифкинд.

В то же время бывший глава британского МИД заявил, что КНДР "является продвинутой страной, когда речь идет о ядерной программе", и уже провела несколько успешных испытаний.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном испытании ракеты в КНДР. По сведениям США, ракета взорвалась через 4-5 секунд после старта. В Пхеньяне отметили, что не объявляли официально о ракетном пуске, но даже если таковой и был, это "нормальный процесс", поскольку КНДР стремится обеспечить свою безопасность.

Малкольм Рифкинд возглавлял британское внешнеполитическое ведомство с 1995 по 1997 год. В 2010-2015 годах он был председателем комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании.