В Турции рассказали об обстановке на референдуме

АНКАРА, 16 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Конституционный референдум в Турции, предполагающий переход на президентскую систему правления, проходит спокойно, сообщает корреспондент РИА Новости в воскресенье.

На референдуме на 167 140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах создан 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно. В охране избирательных участков задействованы 380 тысяч полицейских.

Голосование началось в 8.00 мск (на востоке Турции с 7.00 мск) будет проходить до 17.00 мск. По состоянию на 15.00 мск никаких серьезных происшествий не было зарегистрировано, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр, где в результате перестрелки двух групп граждан у избирательного участка в одной из деревень погибли два человека. Однако связь этого происшествия с голосованием на референдуме не подтверждена.

Президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал утром в Стамбуле, премьер-министр Бинали Йылдырым — в Измире. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отдал голос на своей родине в Анталье. Лидеры основных оппозиционных Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и националистической Партии национального движения Девлет Бахчели проголосовали в Анкаре.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокудрской Партии демократии народов, ее находящиеся в тюрьме по обвинению в связях с курдскими повстанцами сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг также примут участие в голосовании.

Участки, как правило, расположены в обычных школах. В ряде населенных пунктов установлены особые палатки для голосования. На некоторых участках зарегистрированы всего несколько избирателей, однако и там присутствуют наблюдатели от партий. Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.

Явка на референдум традиционно для Турции высокая, подтвердили РИА Новости в нескольких избирательных участках в разных провинциях. Конкретные цифры по закону будут обнародованы по окончанию голосования. Запрещены также экзитполы. Людей на участках много, на многих из них образовались очереди.

После заполнения избирательной книги избирателям выдаются желтый конверт с государственными печатями, а также листок с двумя полями — на одном поле написано слово "да" (evet) и "нет" (hayır). Каждому голосующему выдается печать с надписью "предпочтение" (tercih). Печать необходимо поставить в закрытой кабинке на поле с выбранным ответом, запечатать в конверт, а затем, выйдя из кабинки, бросить в урну для голосования, расположенную перед столом председателя избирательной комиссии.

Власти объявили об усиленных мерах обеспечения безопасности. Однако на участке в столичном районе Чанкая, где побывал корреспондент РИА Новости, присутствуют несколько полицейских, но никаких рамок металлоискателей нет, других повышенных мер безопасности замечено не было. Для журналистов вход на участки свободный, разрешено фотографировать и общаться с избирателями. Однако сами избиратели от общения с иностранными журналистами уклоняются, сообщая только, что "сделали правильный выбор". Рядом с участками муниципалитет организовал палатку с чаем, напитками и печеньем.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.