Германия осудила очередное испытание в КНДР

БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ осудил очередное испытание ракеты в КНДР и потребовал от Пхеньяна "возвращения к международным нормам", об этом заявил в воскресенье официальный представитель ведомства.
"От лица правительства ФРГ мы осуждаем курс на конфронтацию режима в Пхеньяне и требуем от Северной Кореи возвращения к международным нормам", — заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.
Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.