Германия осудила очередное испытание в КНДР

БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ осудил очередное испытание ракеты в КНДР и потребовал от Пхеньяна "возвращения к международным нормам", об этом заявил в воскресенье официальный представитель ведомства.

"Северная Корея утром пасхального воскресенья (по местному времени) вновь произвела испытательный запуск ракеты. По всей видимости, испытание прошло неудачно. Независимо от того, удачным ли было испытание или нет, налицо ясное нарушение международного права", — говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ.

"От лица правительства ФРГ мы осуждаем курс на конфронтацию режима в Пхеньяне и требуем от Северной Кореи возвращения к международным нормам", — заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.