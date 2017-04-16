СМИ: в церкви в Ницце задержали подозрительного мужчину

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Французские власти задержали произносившего угрозы мужчину подозрительного поведения в церкви Ниццы во время пасхальных празднований, сообщает газета Nice-Matin.

По данным издания, подозрительный мужчина, одетый в штаны расцветки хаки и горнолыжные перчатки, вошел в церковь в центре Ниццы около 11.30 (12.30 мск). Он был в возбужденном состоянии и произносил угрозы.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали подозреваемого. Район около церкви оцеплен, сама церковь эвакуирована.

Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Кристиан Эстрози отметил высокую эффективность сотрудников правопорядка, среагировавших на вызов.

"Браво силам правопорядка, которые быстро прибыль в церковь и спокойно задержали подозреваемого", — написал Эстрози в своем микроблоге Twitter.

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство". Жертвами теракта тогда стали 86 человек.