Клинцевич: в ситуации с КНДР худой мир лучше доброй ссоры

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич считает, что переговорщикам по ядерной проблеме КНДР необходимо продолжить диалог, так как "худой мир лучше доброй ссоры".

Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но пуск оказался неудачным.

"Северная Корея продолжает гнуть свою линию, несмотря на все угрозы со стороны Соединенных Штатов. Напротив, это только подстегивает Пхеньян, и, судя по всему, там останавливаться не собираются", — заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он подчеркнул роль Китая. "Похоже, что США не удалось склонить Китай на радикальные действия по отношению к КНДР, и в Поднебесной остались на прежних позициях", — сказал сенатор.

Клинцевич полагает, что на недавних переговорах председатель КНР Си Цзиньпин не рекомендовал Дональду Трампу использовать военную силу на Корейском полуострове. "Не знаю, прислушался ли к нему американский президент. Но какое-то время США все-таки будут выжидать", — считает парламентарий.

Россия, как отметил сенатор, продолжает считать, что "худой мир лучше доброй ссоры". "От США не убудет, если они сядут с Пхеньяном за стол переговоров. Другого пути просто нет. Сейчас на Корейском полуострове все, что называется, "на тоненького", никто не знает, что случится завтра", — сказал политик.