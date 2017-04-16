Рядом с аэропортом Могадишо слышны взрывы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Звуки взрывов слышны неподалеку от аэропорта в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Подробности инцидента не уточняются.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.