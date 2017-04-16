Южная Корея вспоминает жертв крушения пассажирского парома "Севол"

ТОКИО, 16 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Более тысячи человек приняли участие в церемонии памяти жертв крушения пассажирского парома "Севол" в Южной Корее, унесшего три года назад жизни 295 человек.

По данным агентства Ренхап, памятные мероприятия прошли в столице страны Сеуле, городах Инчхон, Ансан и на острове Чиндо. За упокой душ погибших молились также в ходе пасхальной литургии, состоявшейся в воскресенье в соборе Мендон в Сеуле.

Пассажирский паром "Севол" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек, спасти удалось лишь 172. Причиной аварии стала перегрузка парома, а также незаконная переделка корпуса и ошибки в управлении.

В марте паром "Севол" был поднят на поверхность и доставлен в порт Мокхпо, после чего специалисты поместили его в сухой док. Теперь главной задачей станет поиск тел девяти человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.