Премьер Турции проголосовал на конституционном референдуме

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым проголосовал в Измире на проходящем в стране конституционном референдуме.

"Я проголосовал, исполнил свой гражданский долг. Сегодня во всех провинциях страны граждане Турции делают свой выбор. Вечером результат будет известен. Каким бы ни был результат, для нас решение народа – лучшее", — сказал турецкий премьер журналистам. Трансляцию вел телеканал NTV.

На референдуме на 167140 избирательных участках будут голосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах будет создан еще 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно. Во время референдума приняты повышенные меры безопасности. В охране избирательных участков задействованы 380 тысяч полицейских.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.