Число погибших при обрушении мусорной свалки в Коломбо увеличилось до 20

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Число погибших в результате обрушения мусорной свалки в столице Шри-Ланки возросло до 20, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо. Ранее сообщалось об 11 погибших и более 20 пострадавших.

По словам премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, в результате инцидента был нанесен ущерб 625 домам. Власти вскоре займутся ликвидацией мусора, военные продолжают поиски людей, которые могут оставаться под завалами. В настоящее время в больницах находятся 12 человек.

Местные жители ранее выходили на протесты, жалуясь на экологический ущерб, который наносит району открытая свалка. Пожар вспыхнул в тот момент, когда по всей стране отмечается Новый год, и большинство граждан собираются дома на празднование.