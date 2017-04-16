Уважение и обвинения: что Макрон говорил о России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Тема взаимоотношений с Россией – одна из тех, которые наиболее часто затрагиваются в ходе предвыборной кампании на выборах президента Франции. Кандидат в президенты Эммануэль Макрон в интервью изданию Jeune Afrique пообещал, что в случае победы на выборах сумеет "заставить Путина" уважать себя.

Политик уверен, он может добиться того, чтобы Путин "относился к нему с уважением", поскольку он "ничего не должен России".

Макрон отметил, что Россия – "страна с великим народом, культурой и историей", однако, по его мнению, нет никаких причин, чтобы "позволять России действовать в нарушение международного права".

Нежелание сближаться с Москвой

Макрон выступал также против какого-либо сближения с Москвой. Так, в марте он призвал "не сближаться с господином Путиным", мотивирую подобную позицию своим стремлением к независимости. Впрочем, полностью возможность диалога между странами он не отвергает, заявляя лишь о необходимости "не потворствовать" России в "нарушениях международного права.

Экс-министр экономики неоднократно подчеркивал, что именно "независимая" позиция в отношении России отличает его от основных соперников по предвыборной гонке – Ле Пен, Фийона и Меланшона. Все они, по его мнению, слишком "очарованы" российским лидером Владимиром Путиным.

Позиция по санкциям

Что касается антироссийских экономических санкций, то и здесь Макрон придерживается традиционной для руководителей ЕС позиции, которая заключается в том, что санкции будут постепенно сниматься по мере "выполнения Россией своих обязательств" в отношении конфликтов на Украине и в Сирии. Также он неоднократно высказывался за проведение "настоящей европейской политики", которая, по его мнению, подразумевает "независимую" позицию в отношении РФ.

Среди всех гонки Макрон занимает жесткую позицию по вопросу присоединения Крыма к России, в отличие от Ле Пен, Меланшона и Фийона, которые в ходе дебатов в той или иной степени высказались за признание за населением полуострова права на самоопределение.

Обвинения в адрес RT и Sputnik

В феврале штабе Макрона выдвинули обвинения против российского агентства Sputnik и телеканала RT, которые якобы проводили кампанию по его дискредитации. "Кремль выбрал своих кандидатов, Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, по очень простой причине: они не хотят сильной Европы, они хотят слабую Европу и поэтому… они продвигают этих двух кандидатов в государственных СМИ", — заявил один из соратников Макрона.

Sputnik и RT отвергли все обвинения со стороны экс-министра экономики, назвав их ложными и бездоказательными. Утверждения штаба кандидата в президенты Франции назвал абсурдными и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также подчеркивал, что Россия не вмешивается в выборные процессы в других странах.

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