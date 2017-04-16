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В мире

Уважение и обвинения: что Макрон говорил о России

Сюжет:
Выборы президента Франции (446)
01:1616.04.2017
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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AFP 2017/ Lionel Bonaventure

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Тема взаимоотношений с Россией – одна из тех, которые наиболее часто затрагиваются в ходе предвыборной кампании на выборах президента Франции. Кандидат в президенты Эммануэль Макрон в интервью изданию Jeune Afrique пообещал, что в случае победы на выборах сумеет "заставить Путина" уважать себя.

Политик уверен, он может добиться того, чтобы Путин "относился к нему с уважением", поскольку он "ничего не должен России".

Макрон отметил, что Россия – "страна с великим народом, культурой и историей", однако, по его мнению, нет никаких причин, чтобы "позволять России действовать в нарушение международного права".

Нежелание сближаться с Москвой

Марин Ле Пен выступает на митинге. Архивное фото
© РИА Новости. Кристина Афанасьева
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Макрон и Ле Пен идут "ноздря в ноздрю" в предвыборной гонке, показал опрос
Макрон выступал также против какого-либо сближения с Москвой. Так, в марте он призвал "не сближаться с господином Путиным", мотивирую подобную позицию своим стремлением к независимости. Впрочем, полностью возможность диалога между странами он не отвергает, заявляя лишь о необходимости "не потворствовать" России в "нарушениях международного права.

Экс-министр экономики неоднократно подчеркивал, что именно "независимая" позиция в отношении России отличает его от основных соперников по предвыборной гонке – Ле Пен, Фийона и Меланшона. Все они, по его мнению, слишком "очарованы" российским лидером Владимиром Путиным.

Позиция по санкциям

Лидер Непокорившейся Франции, кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон на теледебатах
© REUTERS/ Lionel Bonaventure/Pool
Опрос показал самого убедительного кандидата в президенты Франции
Что касается антироссийских экономических санкций, то и здесь Макрон придерживается традиционной для руководителей ЕС позиции, которая заключается в том, что санкции будут постепенно сниматься по мере "выполнения Россией своих обязательств" в отношении конфликтов на Украине и в Сирии. Также он неоднократно высказывался за проведение "настоящей европейской политики", которая, по его мнению, подразумевает "независимую" позицию в отношении РФ.

Среди всех гонки Макрон занимает жесткую позицию по вопросу присоединения Крыма к России, в отличие от Ле Пен, Меланшона и Фийона, которые в ходе дебатов в той или иной степени высказались за признание за населением полуострова права на самоопределение.

Обвинения в адрес RT и Sputnik

Теледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017
© REUTERS/ Lionel Bonaventure/Pool
Приз зрительских антипатий. Дебаты во Франции дали надежду на сенсацию
В феврале штабе Макрона выдвинули обвинения против российского агентства Sputnik и телеканала RT, которые якобы проводили кампанию по его дискредитации. "Кремль выбрал своих кандидатов, Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, по очень простой причине: они не хотят сильной Европы, они хотят слабую Европу и поэтому… они продвигают этих двух кандидатов в государственных СМИ", — заявил один из соратников Макрона.

Sputnik и RT отвергли все обвинения со стороны экс-министра экономики, назвав их ложными и бездоказательными. Утверждения штаба кандидата в президенты Франции назвал абсурдными и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также подчеркивал, что Россия не вмешивается в выборные процессы в других странах.

Заявления о кибератаках

Плакаты с изображениями кандидатов в президенты Франции Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона в Париже
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Во Франции запустили игру, где Меланшон "вытрясает" деньги из политиков
В феврале соратники Макрона сообщили о кибератаках на предвыборную кампанию кандидата в президенты, при этом, по словам представителя политика Бенжамина Гриво, половина этих кибератак на серверы предвыборного штаба исходила с Украины. За месяц, как рассказал Гриво, команда Макрона зарегистрировала примерно 4 тысячах атак на свои серверы. Тем не менее, украинский след не помешал Гриво заявить о том, что "ответственные за кибератаки" находятся в РФ. Всякие утверждения о причастности российской стороны к кибератакам, исходящие из штаба Макрона, в Кремле отвергли.

Рейтинги кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинги кандидатов в президенты Франции
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