Теракт в Стокгольме пагубно сказался на деле задержанного в Осло россиянина

МУРМАНСК, 15 апр – РИА Новости. Адвокат семнадцатилетнего россиянина, задержанного с самодельным взрывным устройством в Осло на прошлой неделе, настаивает, что ее подзащитный не связан с исламистами, не хотел никому навредить, но на отношение к его делу мог повлиять недавний стокгольмский теракт, передает телекомпания NRK.

Молодой человек был задержан на прошлой неделе в центре Осло, когда пытался оставить под мостом через реку примитивное самодельное взрывное устройство. По ходатайству спецслужб суд арестовал 17-летнего россиянина, который последние семь лет живет в Норвегии, на две недели.

В субботу допрос задержанного продолжился. Спецслужбы выясняют возможные связи задержанного с радикальными исламистами, однако адвокат обвиняемого настаивает, что это была просто хулиганская выходка. Осе Карине Сигмонд сообщила, что ее подзащитный по-прежнему не признает вину. Она считает, что на такое внимание к делу повлиял недавний теракт в Стокгольме, когда террорист на грузовике протаранил толпу людей.

"Очевидно, что если бы не произошел теракт в Стокгольме за день до этого, дело (ее подзащитного) бы приняло другой оборот", — сказала она телекомпании после допроса. Она еще раз подчеркнула, что молодой человек не хотел никому навредить, и это была просто хулиганская выходка, а не терроризм.

По данным телекомпании, молодому человеку предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, и в случае признания его вины судом ему грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанный отказывается общаться с российскими дипломатами. Сигмонд поясняет, что он считает себя норвежцем, несмотря на то, что у него российское гражданство.

Что касается условий содержания, то поначалу после ареста подросток был помещен в изолированную камеру, что, как заявила адвокат, нарушает его права. Сразу после ходатайства адвоката молодой человек был помещен в камеру, соответствующую по условиям содержания его возрасту.

Как сообщили телекомпании представители спецслужб, допрос задержанного продлится все выходные, и главной целью следователей будет выяснение мотивов подростка, а также наличие возможных сообщников.