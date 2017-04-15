В Австрии при столкновении двух поездов пострадали семь человек

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Два поезда столкнулись на вокзале Вена-Майдлинг в австрийской столице; по первоначальным данным, семь человек получили травмы, сообщает интернет-издание vienna.at.

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени (17.30 мск). Полиция сообщила, что пожарные освободили из вагонов 30 человек, жертв в результате столкновения нет.

BREAKING:

There has been a train crash at a station in Wien #Austria.

Derailment and collision reported.

More to follow. pic.twitter.com/w2o4oQA0df — DGN News (@DGNNews) 15 апреля 2017 г.

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Вокзал временно закрыт. Полиция проводит расследование происшествия.