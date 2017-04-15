Ле Пен вызовут в Европарламент на слушания о лишении ее иммунитета

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вызовут в Европарламент (ЕП) на слушания по поводу ее парламентского иммунитета, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. По версии следствия, ее сотрудники были фиктивно трудоустроены в качестве помощников политика в Европарламенте. В связи с этим французские следователи потребовали от Европарламента лишить Ле Пен иммунитета.

"Комитет по юридическим делам Европарламента постановил, что Ле Пен будет вызвана на слушания в ближайший возможный день в мае", — заявила агентству заместительница председателя комитета Лаура Феррара. Она также отметила, что слушания могут состояться еще в первую неделю мая – перед вторым туром выборов во Франции.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

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