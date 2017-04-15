Huffington Post рассказал, почему США не готовы воевать на два фронта

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американское руководство ведет страну к войне на два фронта — в Сирии и Северной Корее, и если эти конфликты перерастут в противостояние Вашингтона вооруженным силам Китая и России, США окажутся не готовы к такому развитию событий, пишет обозреватель портала Huffington Post Джейсон Белчер.

Военная операция в КНДР может втянуть Вашингтон в конфликт с Пекином, тогда как удары по Сирии чреваты противостоянием с Москвой. По мнению журналиста, идея о том, что США, Китай и Россия не могут вступить в конфликт между собой из-за экономических связей, была опровергнутой историей — схожие доводы приводились и перед Первой, и перед Второй мировыми войнами, однако эти конфликты все-таки разгорались.

"В переполненном небе Сирии американским самолетам приходится действовать под ежедневной угрозой российского ракетного удара: любой просчет с какой-либо из сторон — и самолет сбит, что спровоцирует более масштабный конфликт", — замечает Белчер.

Что касается Китая, то Пекин обладает двумя преимуществами, которые могли бы нивелировать "технологическое превосходство" американской армии в случае возможного конфликта на Корейском полуострове, считает журналист. Китай располагает большими людскими ресурсами и граничит с КНДР, что позволяет китайской армии быстро перебросить наземные войска.

"Нация должна идти на войну, только если граждане считают это необходимым. Сегодня у США нет такой нужды. Это мы выбираем войну на два фронта, а не наши враги вынуждают нас воевать, как это было во Второй мировой. Это выбор, который нам не следует делать, потому что неминуемой угрозы нет. Это риск без какой-либо выгоды и мы, как нация, к этому не готовы", — заключает журналист.