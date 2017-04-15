Карзай: ИГ* была лишь предлогом для испытания США супербомбы в Афганистане

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что применение сверхмощной бомбы США против боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) было спланировано заранее, а присутствие террористов стало лишь поводом для испытания этого вооружения, сообщает телеканал TOLO News.

"Карзай в субботу заявил, что произошедшая в четверг бомбардировка была заранее спланирована и являлась испытанием оружия массового поражения", — сообщает телеканал на своей странице в Twitter. По данным телеканала, экс-президент Афганистана заявил, что США использовали ИГ* в качестве предлога для своих действий и раскритиковал нынешнее правительство страны, которое позволило это сделать.

"Если правительство одобрило это, это действие можно назвать предательством", — приводит телеканал слова Карзая.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства"*. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку. По последним данным местных властей, в результате удара было ликвидировано более 90 боевиков ИГ*.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.