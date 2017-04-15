СМИ: парижского террориста сначала планируют судить в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Главный подозреваемый по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже — Салах Абдеслам, находящийся в тюрьме во Франции, — может сначала предстать перед судом в Бельгии по обвинению в попытке убийства полицейских, сообщило в субботу агентство Belga.

По его данным, судебный процесс над Абдесламом и его сообщником Амином Шукри (настоящее имя — Софиан Айари), как ожидается, начнется в Бельгии осенью этого года.

Бельгийские и французские полицейские 15 марта 2016 года организовали совместную операцию по обыску одной из квартир в брюссельской коммуне Форе по делу о парижских терактах. Когда стражи порядка прибыли на место, находившиеся в квартире люди открыли по ним стрельбу, ранив троих полицейских. По данным следствия, в момент обыска в квартире находились Салах Абдеслам и Амин Шукри. Им удалось скрыться, но полиция задержала их 18 марта 2016 года в брюссельской коммуне Моленбек.

Считается, что действия следственных органов, вышедших на след террористов, побудили брюссельскую ячейку ускорить исполнение терактов в столице Бельгии.

После экстрадиции из Бельгии во Францию 27 апреля Салах Абдеслам содержится в одиночной камере тюрьмы Флери-Мерожи (столичный регион) под круглосуточным видеонаблюдением.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.